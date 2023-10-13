Правозахисники звинуватили Ізраїль у застосуванні білого фосфору

Організація Human Rights Watch звинуватила Ізраїль у використанні білого фосфору під час військових операцій у Секторі Гази та Лівані, повідомляє Українська правда.

Human Rights Watch перевірила відеозаписи, зняті в Лівані та Секторі Гази 10 та 11 жовтня відповідно, на яких показано численні повітряні вибухи білого фосфору з артилерії над портом міста Гази та двома сільськими місцевостями вздовж ізраїльсько-ліванського кордону, і опитала двох людей, які описали атаку в Газі.

В організації зазначили, що білий фосфор може завдати серйозних опіків людям і підпалити споруди, поля та інші цивільні об’єкти. А також спричиняє страждання поранених людей впродовж всього життя.

На думку HRW, використання білого фосфору в Секторі Гази, одному з найбільш густонаселених районів у світі, збільшує ризик для цивільних осіб і порушує заборону міжнародного гуманітарного права піддавати цивільних осіб непотрібному ризику.

Організація опитала телефоном двох людей із району Аль-Міна в місті Газа, які розповіли, що бачили удари з використанням білого фосфору. Один у цей момент був на вулиці, а інший – у сусідній офісній будівлі. Обидва описали авіаудари, вибухи в небі та білі лінії, що йшли до землі.

Ізраїльська влада не коментувала інформацію про використання білого фосфору під час боїв.