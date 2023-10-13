Курс валют НБУ на 13 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 13 жовтня 2023 року
Курс долара порівняно з 12 жовтня знизився до рівня 36.39 за 1 долар.
Курс євро залишається стабільним на рівні 38,64 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 12 жовтня 2023 року.
Рубль подорожчав на 10 коп. до 3.75 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подорожчав на 2 коп. до 44.80 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 8 коп. до 40.42 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до позначки 8.53 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|36.393 100
|EUR
|Євро
|38.642 200
|RUB
|рубль
|0.374 660
|GBP
|Фунт стерлінгів
|44.801 700
|CHF
|Швейцарський франк
|40.423 300
|PLN
|Польський злотий
|8.531 800