Курс валют НБУ на 13 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 13 жовтня 2023 року

Курс долара порівняно з 12 жовтня знизився до рівня 36.39 за 1 долар.

Курс євро залишається стабільним на рівні 38,64 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 12 жовтня 2023 року.

Рубль подорожчав на 10 коп. до 3.75 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 2 коп. до 44.80 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 8 коп. до 40.42 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 8.53 за 1 польський злотий.