Республіканці в Палаті представників знову шукають кандидатуру спікера

Лідер більшості в Палаті представників республіканець Стів Скаліз оголосив, що знімає свою кандидатуру на посаду спікера Палати представників.﻿ Про це повідомляє Axios, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

За даними видання, тепер республіканці знову залишаються без власного кандидата на цю посаду через дев'ять днів після того, як колишнього спікера Кевіна Маккарті було усунено з посади.

"Я дуже ясно дав зрозуміти, що ми маємо змусити всіх відкласти свої плани і зосередитися на тому, що потрібно країні" , - заявив Скаліз.

Він також зазначив, що залишиться в ролі лідера більшості у Палаті представників і наразі не планує підтримувати іншого кандидата у спікери.

Що відомо про Скаліза

Скаліз був головним претендентом на посаду спікера Палати представників після відставки Кевіна Маккарті. На думку експертів, Скаліз консервативніший, ніж Маккарті. Також він підтримує допомогу Україні у війні із Росією.

У разі обрання на посаду спікера він займав би цю посаду до січня 2025 року, якщо його не відправили б у відставку.

Нагадаємо, Маккарті відправили у відставку 3 жовтня в результаті голосування у Палаті представників.