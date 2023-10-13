Під Авдіївкою дуже гаряче, окупанти посилили обстріли − начальник МВА

В місті Авдіївка Донецької області четверту добу дуже важка ситуація: окупанти посилили обстріли, намагаються просуватися вперед за допомогою броньованої техніки, але українські воїни тримають свої позиції.﻿ Про це заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі марафону новин, повідомляє Українська правда.

"Четверту добу тривають бої. Запеклі і дійсно без перерви. І стрілецькі бої, і артилерійські дуелі. (Окупанти − ред.) гатять з усього, що у них є. Активно працює (ворожа − ред.) авіація.

По Авдіївці − ніч дуже гаряча була. Декілька авіаракетних ударів було по самому місту. По позиціях навіть і не рахували − їх дуже багато − сотні обстрілів по позиціях. Десятки за ніч по самому місту. Штурми не припиняються ні вдень, ні вночі − (росіяни − ред.) лізуть, як таргани, дуже багато. Вчора дуже багато було застосування броньованої техніки, (окупанти − ред.) йшли колонами. Дуже багато в них і техніки, і особового складу, привозять свіжак" , – сказав начальник МВА.

За словами Барабаша, окупанти хочуть взяти Авдіївку в оточення − зосереджені на ударах з флагнів з півночі та з півдня. Але українські воїни "четверну добу стоять незмінно на свої позиціях, впевнений, що витримають, бо це не люди, це титани".

Голова МВА додав, що окупанти б’ють не тільки по населених пунктах, які безпосередньо на лінії фронту, а й далі − по більш тилових. Зокрема, цієї ночі обстрілювали села Очеретинської громади.

"За минулу добу маємо підтверджені: 1 загиблий, 4 поранені і дві людини під завадами цивільних, але можна сказати, що люди загинули під завалами, просто фізично ми не бачимо тіл" , − заявив Барабаш.

Він повідомив, наразі дуже ускладнена логістика в Авдіївку. На період загострення влада припинила постачання у місто і гуманітарної допомоги, і продуктів харчування.