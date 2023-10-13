Мінфін: Зростання ВВП України цього року прискориться майже до 5%

Економіка України у 2023 році зросте на 4,7% після падіння на 29,1% минулого року. Крім того, очікується уповільнення інфляції.﻿ Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Економіка України демонструє стійкість протягом поточного року. Прогнозується зростання ВВП до 4,7%" , - сказав він на зустрічі фінансового блоку G7.

Крім того, інфляція знижується швидше, ніж очікувалось, до 7,1% у вересні 2023 з 26,6% у 2022 році.

"Завдячуючи нашим партнерам, міжнародна фінансова підтримка ритмічна та передбачувана, загальний обсяг якої - 33,8 млрд доларів у 2023 році" , - зазначив Марченко.

Плани на 2024 рік

Щодо 2024 року, Марченко наголосив, що бюджет-2024 передбачає акумулювання максимальних ресурсів на сектор безпеки і оборони, з видатками на рівні поточного року, а також створення умов для розвитку вітчизняного ОПК.

Водночас передбачено збільшення видатків на соціальний захист та гуманітарну допомогу. Дефіцит держбюджету прогнозується у розмірі 42,9 млрд доларів.

Марченко подякував партнерам за запевнення у збереженні підтримки на наступний рік.

"Ми вже маємо низку домовленостей із такими країнами як Японія, Великобританія. Також Україна та ЄС активно працюють над створенням Ukraine Facility на 2024-2027 роки загальним обсягом 50 млрд євро. Виконання Україною умов, визначених у співпраці з МВФ, дозволить Україні отримати 5,4 млрд доларів у рамках програми EFF у наступному році. Проте, навіть враховуючи всі ці зобов’язання, дефіцит залишається на високому рівні" , - додав міністр фінансів України.

Він висловив сподівання, що донори допоможуть Україні у забезпеченні соціальних та гуманітарних видатків у повному обсязі.