Зведення Генштабу: на фронті за добу понад 60 зіткнень

Сили оборони відбили десятки атак окупантів на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Запорізькому напрямках. Загалом за минулу добу на фронті зафіксовано 64 бойових зіткнення.

Про це йдеться﻿ в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 13 жовтня.

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Попівка, Середина Буда Сумської області; Невське, Білогорівка, Новолюбівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Сіверськ, Спірне, Веселе, Кліщіївка, Андріївка, Новокалинове, Керамік, Степове, Авдіївка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Новоданилівка Запорізької області; Миколаївка, Ольгівка, Одрадокам’янка, Козацьке, Ульянівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 5 атак ворога в районі Синьківки та 8 атак біля Іванівки Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районах Макіївки, південно-західніше Кремінної та Серебрянського лісництва Луганської області, де наші захисники відбили понад 5 атак ворога.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб прорвати нашу оборону, проте безуспішно. Українські захисники відбили понад 20 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Ласточкине, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили понад 10 атак ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку загарбники безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 - по пунктах управління та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ уражено район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів та пункт управління противника.