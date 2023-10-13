Європейський інвестиційний банк виділив Україні 30 млн євро на інфраструктуру

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) оголосив про виділення 30 мільйонів євро на проєкти муніципальну інфраструктуру та міський громадський транспорт в постраждалій від війни Україні, повідомляє Європейська правда.

Як йдеться у повідомленні представництва Євросоюзу в Україні, 30,7 млн євро, підкріплені гарантіями ЄС, мають покращити муніципальну інфраструктуру та міський громадський транспорт, зокрема, у великих містах – Києві, Одесі та Львові.

Фінансування включає 22 млн євро на закупівлю екологічно чистих автобусів і трамваїв та 8,7 млн євро на різноманітні ключові муніципальні проєкти, як-от рекультивація сміттєзвалища, впровадження енергоефективних заходів у дитячих садках, поліпшення систем водопостачання та водовідведення.

Виділені кошти є частиною пакетів Екстрених заходів солідарності з Україною від ЄІБ, у межах яких з 2022 року Україна вже отримала 1,7 млрд євро.