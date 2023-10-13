Європейський інвестиційний банк виділив Україні 30 млн євро на інфраструктуру
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) оголосив про виділення 30 мільйонів євро на проєкти муніципальну інфраструктуру та міський громадський транспорт в постраждалій від війни Україні, повідомляє Європейська правда.
Як йдеться у повідомленні представництва Євросоюзу в Україні, 30,7 млн євро, підкріплені гарантіями ЄС, мають покращити муніципальну інфраструктуру та міський громадський транспорт, зокрема, у великих містах – Києві, Одесі та Львові.
Фінансування включає 22 млн євро на закупівлю екологічно чистих автобусів і трамваїв та 8,7 млн євро на різноманітні ключові муніципальні проєкти, як-от рекультивація сміттєзвалища, впровадження енергоефективних заходів у дитячих садках, поліпшення систем водопостачання та водовідведення.
Виділені кошти є частиною пакетів Екстрених заходів солідарності з Україною від ЄІБ, у межах яких з 2022 року Україна вже отримала 1,7 млрд євро.
"ЄІБ непохитно підтримує Україну. Це нове фінансування підкреслює наше зобов’язання підтримати не тільки в наданні негайної допомоги, але й у довгостроковій відбудові країни. Незалежно від того, йдеться про нове трамвайне сполучення чи покращення місцевих послуг, усе, що ми робимо, спрямоване на сприяння економічному відновленню та нормалізації повсякденного життя ураженого війною українського народу", – заявив президент ЄІБ Вернер Хойєр.