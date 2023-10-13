Газ у ЄС подорожчав до максимуму з лютого через війну в Ізраїлі

Ціни на газ у Європі з кінця минулого тижня зросли на 45%. Ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах досягли 53 євро за мегават-годину (близько 600 доларів за тисячу кубометрів) - максимуму з 15 лютого 2023 року.﻿ Про це свідчать дані Intercontinental Exchange (ICE), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначає Bloomberg, зростання цін було викликане війною Ізраїлю та ХАМАС та вразливістю інфраструктури, включаючи диверсію на газопроводі між Фінляндією та Естонією.

За останній тиждень численні інциденти спровокували зростання цін у Європі та Азії:

Австралійські профспілки робітників повідомили, що наступного тижня розпочнуться страйки на заводах Chevron з експорту ЗПГ до Австралії.

Потім було виявлено витік на підводному трубопроводі, що з'єднує Фінляндію та Естонію. У країнах, що межують із Росією, попереджають, що це був навмисний акт. Це посилило стурбованість щодо безпеки європейської інфраструктури, особливо після вибухів минулого року на трубопроводі "Північний потік" із Росії до Німеччини.

Конфлікт в Ізраїлі та секторі Газа змусив Chevron закрити морське газове родовище, яке постачає Єгипту, що може вплинути на експорт ЗПГ із цієї країни до Європи.

Хорошою новиною є те, що ринок зараз знаходиться в кращому становищі, ніж минулого року. Високі запаси, промисловий попит падає, і було додано кілька нових імпортних потужностей. Крім того, деякі прогнози припускають, що в Європі буде відносно тепла зима, що має зменшити потребу в газі.

Але енергетична криза ще далека від завершення, і найближчими днями до Європи може прийти похолодання. Будь-який натяк на перебої у глобальних потоках газу може спричинити шок на ринку, особливо коли домогосподарства включать опалення, пише Bloomberg.