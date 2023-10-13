Британська розвідка: РФ накопичує ракети для ударів по енергосистемі взимку

У Міноборони Британії вважають, що літаки авіації ВПС Росії дальньої дії не завдають ударів по Україні тривалий час, оскільки притримали ракети для кампанії з настанням холодів, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії 13 жовтня.

У міністерства зазначили, що літаки дальньої авіації ВПС Росії не завдавали ударів по Україні з 21 вересня – тобто протягом 21 доби.

Остання подібна перерва в ударах відбулася з 9 березня по 28 квітня 2023 року і тривала протягом 51 дня.

"У тому випадку було ймовірно, що дальня авіація майже вичерпала свої запаси боєприпасів для ракет AS-23 (Х-101/Х-102) після зимової кампанії проти критично важливої інфраструктури України.

Цього разу, ймовірно, російська дальня авіація зберігає існуючі запаси ракет AS-23, а також використовує цю паузу для збільшення придатних запасів в очікуванні подальших важких ударів по Україні впродовж зими" , – вважають британські оглядачі.

Вони також підкреслили, що нещодавно Росія зосередила свої авіаудари по зернових об’єктах на півдні України, використовуючи БПЛА Shahed, зокрема, по українських портах річки Дунай. Ці удари вимагали високого рівня точності через близькість цілей до румунського кордону.