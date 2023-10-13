Майже 40% абонентів підключені до інтернету, що працює при знеструмленнях – Мінцифри

Лише 37% абонентів фіксованих мереж інтернету мають підключення до мереж на базі PON, які стійкі до тривалих знеструмлень, розповів директор Департаменту з розвитку фіксованого інтернету Мінцифри Юрій Мацик. Це середній показник по Україні, повідомляє Ліга.net.

За словами Мацика, у Київській, Рівненській, Тернопільській областях, а також у Львові цей показник становить близько 60%, а у Києві – 9%, це критична ситуація. Це повʼязано з насиченням старими технологіями у столиці, які не підтримують PON.

Зараз Мінцифра активно спілкується з київськими операторами з проханням активніше розвивати мережі, деякі вже планують оновлення й активно приймають заявки на підключення нових мереж, стверджує співрозмовник.