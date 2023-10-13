Залужний провів першу розмову з новим командувачем армії США

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів першу телефонну розмову з новим головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном.

Про це йдеться﻿ в повідомленні у соцмережах Залужного.

Як йдеться у дописі, головком детально ознайомив американського колегу з поточним станом справ, оперативною обстановкою на фронті, кроками ЗСУ в обороні та наступі. Поінформував про активізацію дій противника на певних напрямках та його імовірні плани.

"З генералом Брауном також обговорили нагальні потреби Збройних Сил України - це засоби протиповітряної оборони, артилерійські системи та снаряди. Подякував за черговий пакет військової допомоги, про який США оголосили напередодні. Окремо зупинилися на питанні підготовки наших військовослужбовців та відновлення підрозділів" , – зазначив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що генерал Браун висловив запевнення у підтримці України та плідній співпраці у боротьбі з російською агресією.

Нагадаємо, Чарльз Браун замінив Майка Міллі на посаді голови Об’єднаного комітету начальників штабів США – це найвища військова посадова особа в американській армії.