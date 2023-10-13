У Нідерландах покарали компанії за постачання для будівництва Кримського мосту

Прокуратура Нідерландів покарала чотири нідерландські компанії та вісім осіб за порушення санкцій ЄС проти Росії в період з 2014 по 2017 рік за допомогу РФ в будівництві Керченського мосту до Криму, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій відомством у п'ятницю.

Вісім осіб були засуджені до громадських робіт на термін від 20 до 60 годин, а компанії повинні сплатити штрафи на загальну суму 160 тисяч євро.

За даними прокуратури, компанії постачали машини, запчастини та інші послуги для будівництва мосту через Керченську протоку.

"Кримський міст був побудований частково завдяки використанню голландських знань і досвіду" , – додали в прокуратурі.

Згідно із заявою, одна компанія отримала вигоду від постачання заборонених товарів та послуг. Цю незаконно отриману вигоду у розмірі близько 71 тисячі євро конфіскувала нідерландська прокуратура.

Прокуратура не назвала компанії, які порушили санкції.

Нагадаємо, у березні цього року у Німеччині оштрафували компанію, яка допомагала РФ будувати Кримський міст.

У 2018 році Євросоюз офіційно запровадив санкції щодо шести російських компаній, які брали участь у будівництві Кримського мосту. Через два роки Європейський Союз розширив санкції проти учасників будівництва мосту.