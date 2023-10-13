У Севастополі пролунав вибух на кораблі, окупанти заявляють про навчання

Потужний вибух пролунав в окупованому Севастополі у п'ятницю, 13 жовтня. Ймовірно, вибухнув російський корабель.﻿ Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер", пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

За даними місцевих жителів, на рейді у Севастополі вибухнув корабель РФ. Це сталося після 10:30. Повідомляється, що вибух відчули навіть мешканці центру окупованого Севастополя.

"Глухий вибух відчули мешканці центру міста, спрацювали сигналізації автомобілів" , - йдеться у повідомленні.

Пізніше у мережі опублікували кадри, на яких помітно, як палає російський корабель. Припускається, що поблизу Севастополя вибухнув малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М". Він є носієм крилатих ракет "Калібр".

Керівник окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що гучні вибухи – це тренування розрахунків ППДО (протипідводного диверсійного забезпечення, - ред.).