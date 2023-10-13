У полоні ХАМАСу можуть перебувати українці – посол в Ізраїлі

За попередньою інформацією від ізраїльської сторони, яку поки не вдалося підтвердити, в полоні бойовиків ХАМАСу можуть перебувати громадяни України. Про це в ефірі марафону "Суспільне. Спротив" розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, повідомляє Суспільне.

"Варто розуміти, що ми не знаємо місцезнаходження певної кількості людей, і не виключається, що частина з них може бути в полоні. Про це нам повідомляли ізраїльські служби, це ще не доведена інформація. Прошу не робити фурор, але, скоріше за все, це відповідає дійсності" , — сказав Корнійчук.

Він додав, що під час розшуку громадян України українські дипломати тісно співпрацюють з ізраїльською поліцією.