У полоні ХАМАСу можуть перебувати українці – посол в Ізраїлі
За попередньою інформацією від ізраїльської сторони, яку поки не вдалося підтвердити, в полоні бойовиків ХАМАСу можуть перебувати громадяни України. Про це в ефірі марафону "Суспільне. Спротив" розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, повідомляє Суспільне.
"Варто розуміти, що ми не знаємо місцезнаходження певної кількості людей, і не виключається, що частина з них може бути в полоні. Про це нам повідомляли ізраїльські служби, це ще не доведена інформація. Прошу не робити фурор, але, скоріше за все, це відповідає дійсності", — сказав Корнійчук.
Він додав, що під час розшуку громадян України українські дипломати тісно співпрацюють з ізраїльською поліцією.
"На постійній основі шукаємо людей — і по ДНК, і по відбитках пальців. Поліція нам допомагає знаходити нових людей. Не думаю, що вже суттєво зміниться кількість (загиблих — ред)", – додав дипломат.