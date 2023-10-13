Ракетний удар по Покровську: з-під завалів врятували 3 людини
Рятувальники дістали з-під завалів трьох людей після російського удару по місту Покровськ на Донеччині вранці 13 жовтня, повідомляє Українська правда.
"У Покровську завершено аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу. З-під завалів двох частково зруйнованих адмінбудівель врятовано 3 особи", – йдеться у повідомленні ДСНС.
Повідомляється, що до робіт від ДСНС залучали 23 рятувальники та 5 одиниць техніки.
Нагадаємо, росіяни вранці 13 жовтня обстріляли м. Покровськ, внаслідок чого 1 особа загинула та ще 13 отримали поранення.