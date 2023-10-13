Остін прилетів до Ізраїлю: обговорить відповідь ХАМАСу

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Тель-Авіва в п'ятницю, де він зустрінеться зі своїм ізраїльським колегою та прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу, повідомляє Європейська правда.

"Щойно приземлився в Тель-Авіві. Сьогодні зустрінуся з прем'єр-міністром Нетаньягу і міністром Йоавом Галантом та іншими високопосадовцями, щоб продемонструвати, що американська підтримка безпеки Ізраїлю є твердою, і обговорити з ними віч-на-віч їхні оборонні потреби" , – зазначив у своєму повідомленні Остін.

Раніше у розмові з журналістами високопоставлений представник адміністрації США сказав, що Остін чекає детальної розмови з ізраїльськими лідерами щодо їхнього оперативного планування та їхніх цілей у конфлікті у відповідь на жорстокий напад ХАМАС, повідомляє CNN.