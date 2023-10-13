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Імпорт в Україну майже вдвічі перевищив експорт – митниця

Імпорт в Україну майже вдвічі перевищив експорт – митниця
Фото: Рixabay

За перші дев’ять місяців року в Україну імпортували товарів на 46,6 мільярда доларів, експортували з України – на суму 27,1 мільярда доларів. Про це йдеться в повідомленні Державної митної служби, повідомляє Економічна правда.

Оподаткований імпорт за цей період становив 38,3 млрд дол або 82% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-вересні 2023 року склало 0,48 дол/кг, що на 47% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

У перші три квартали року Україна імпортувала найбільше товарів з:

  • Китаю – 7,4 млрд дол;
  • Польщі – 4,9 млрд дол;
  • Туреччини – 3,7 млрд дол.

Експортували з України найбільше до:

  • Польщі – на 3,7 млрд дол;
  • Румунії — на 3 млрд дол;
  • Туреччини — на 1,9 млрд дол.  

65% ввезених товарів становили машини, устаткування та транспорт (14,1 млрд дол), продукція хімічної промисловості (8,4 млрд дол) та ппаливно-енергетичні товари (7,9 млрд дол).

Найбільш експортованими товарами стали продовольчі товари (16,1 млрд дол), метали та вироби з них (3 млрд дол), машини, устаткування та транспорт (2,3 млрд дол).

При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 472,9 млн грн. 

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