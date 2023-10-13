Путін підтримав ідею створення незалежної палестинської держави

Президент країни-агресора Володимир Путін заявив про необхідність проведення палестино-ізраїльських переговорів, результатом яких, на його думку, має стати створення незалежної Палестини зі столицею у Східному Єрусалимі, повідомляє Українська правда.

"Їхньою (переговорів) метою має стати реалізація оонівської формули "двох держав", що передбачає створення незалежної палестинської держави зі столицею у Східному Єрусалимі, яка співіснує у мирі та безпеці з Ізраїлем" , – сказав Путін.

За його словами, Росія виходить "із безальтернативності розв'язання палестино-ізраїльського конфлікту шляхом переговорів".

При цьому Путін визнав, що Ізраїль має право на захист, але "треба потурбуватися про розв'язання цього питання мирними засобами".

Нагадаємо, 11 жовтня Путін заявив, що "поселенська політика Ізраїлю" стала однією з причин війни в регіоні, а "палестинська проблема" сприймається як велика несправедливість кожним, хто сповідує іслам.