SpaceX планує запустити супутниковий інтернет Starlink на смартфонах

Компанія SpaceX запустила рекламу своєї майбутньої послуги Starlink Direct to Cell, яка надаватиме послуги супутникового зв'язку на мобільних пристроях, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що у 2024 році послуга стане доступною для "існуючих телефонів LTE". І поки що буде обмежена текстовими повідомленнями.

"Direct to Cell працюватиме з існуючими телефонами LTE скрізь, де можна побачити небо. Жодних змін в апаратному забезпеченні, прошивці або спеціальних додатках не потрібно" , - повідомляє SpaceX.

У 2025 році з'являться функції передачі голосу і даних, а також - можливість передавати файли. З цього ж року стане доступною підтримка пристроїв IoT.

Послуга, ймовірно, буде відносно повільною - зі швидкістю від двох до чотирьох мегабіт на секунду. Її перевага полягатиме в широті покриття.

Компанія Ілона Маска SpaceX спільно з американським партнером T-Mobile оголосили про плани цієї послуги у 2022 році.