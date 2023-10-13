Німеччина виділила Україні 76 млн. євро гранту для захисту енергооб'єктів

Уряд Німеччини через німецький банк розвитку KfW виділив грант на 76 млн євро для НЕК "Укренерго". Кошти будуть спрямовані на будівництво інженерного захисту підстанцій, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Також кошти підуть на встановлення нового високовольтного обладнання, зокрема автотрансформаторів, та модернізацію мережі на кордоні з Європою.

Як повідомив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, ці заходи допоможуть покращити надійність енергоживлення споживачів.

"Також надане фінансування допоможе "Укренерго" у подальшій розбудові взаємозв’язків енергосистем України і Молдови з енергосистемою континентальної Європи" , - додав він.

Загалом, "Укренерго" залучило понад 220 мільйонів євро кредитних і грантових коштів KfW для відновлення та реконструкції підстанцій. Окрім цього, німецькі оператори системи передачі Amprion, TenneT, TrasnetBW та 50 Hertz надали більше сотні одиниць обладнання, необхідного для ремонту магістральних електромереж та підстанцій "Укренерго".