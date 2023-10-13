У СБУ заявили про атаку на кораблі у Севастополі експериментальними морськими дронами

Носій крилатих ракет корабель "Буян" і великий патрульний корабель "Павєл Дєржавін" російського флоту в Чорному морі атакували завдяки експериментальному озброєнню морських дронів. Про це розповіло джерело у Службі безпеки України, повідомляє Ліга.net.

Кораблі були атаковані в рамках спільної операції СБУ та ВМС.

11 жовтня з'явилися повідомлення, що на зовнішньому рейді Севастополя з невідомих причин був вибух на "Павлі Державіні". Висувалися версії, що він нібито підірвався на "невідомій міні".

Вранці 13 жовтня на рейді біля Севастополя пролунав вибух, після чого з'явилися відео з військовим кораблем ЧФ РФ, за яким видно шлейф диму. Росіяни писали про протидиверсійні навчання та те, що це таке "вітання" корабля.

Джерело в СБУ зазначає:

"Обидва судна були уражені "Морськими малюками" з експериментальним озброєнням".

За словами джерела, після першого підриву (патрульного корабля) російські тральщики та водолази "так і не змогли виявити наше ноу-хау".

Також 12 жовтня "пощастило" підводному човну "Алроса", додали в СБУ, який "поки що зумів втекти від наших розробок".

"Носій крилатих ракет "Буян" повторити "подвиг" "Алроси" не зміг, тому був сьогодні уражений на севастопольському рейді експериментальним озброєнням "Морських малюків" , – додали в Службі.

В СБУ резюмують з посиланням на організаторів спецоперації: "Попереджаємо москолоту – не треба ходити українськими водами, якщо хочете зберегти хоч якісь залишки свого флоту".

Раніше у ВМС підтвердили﻿ пошкодження російського корабля "Павел Державин".