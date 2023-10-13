ССО заявили про підрив залізниці в окупованому Мелітополі
Сили спецоперацій заявили, що Рух опору влаштував підрив залізничного полотна у Мелітополі, внаслідок чого окупанти відрізані від постачання боєприпасів і палива на Запорізькому напрямку.
Про це йдеться в повідомленні ССО.
"Завдяки диверсійним діям наших воїнів о 07:30 ранку було підірвано залізничну колію. У результаті вибуху пошкоджене залізничне полотно та потяг, який доставляв боєприпаси та паливо для армії РФ", – йдеться в повідомленні.
Наразі встановлюється додаткова інформація щодо втрат російських окупантів.