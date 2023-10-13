ССО заявили про підрив залізниці в окупованому Мелітополі

Сили спецоперацій заявили, що Рух опору влаштував підрив залізничного полотна у Мелітополі, внаслідок чого окупанти відрізані від постачання боєприпасів і палива на Запорізькому напрямку.

Про це йдеться﻿ в повідомленні ССО.

"Завдяки диверсійним діям наших воїнів о 07:30 ранку було підірвано залізничну колію. У результаті вибуху пошкоджене залізничне полотно та потяг, який доставляв боєприпаси та паливо для армії РФ" , – йдеться в повідомленні.

Наразі встановлюється додаткова інформація щодо втрат російських окупантів.