Гетманцев: Оподаткування ФОПів залишать без змін до кінця війни

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що спрощену систему оподаткування для фізосіб-підприємців не будуть змінювати до кінця війни, повідомляє Українські Новини.

"Ми не збираємося змінювати систему єдиного податку у війну" , – сказав депутат.

При цьому Гетманцев вважає, що система єдиного податку, яка працює зараз, перестала виконувати функцію підтримки малого бізнесу, а стала способом ухилення від податків великого бізнесу.

На його думку, з чинною системою оподаткування ФОПів Україну не візьмуть в Європейський союз.

Нардеп розповів, що Міністерство фінансів уважно вивчає всі європейські моделі, переважно східноєвропейських країн і визначає найбільш прийнятну для нас.

"Ми повинні з вами уніфікувати наше оподаткування з системою оподаткування ЄС, це стосується і звичайної системи і спрощеної. За зразком, одна з країн, яка розглядається – це Польща" , – додав Гетманцев.

За його словами, питання моделі оподаткування малого бізнесу безперечно не вирішене, а лише розглядається, тому говорити про будь-які нові ставки податків рано.