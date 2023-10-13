Румунія затвердила нові умови імпорту агропродукції з України

Уряд Румунії остаточно затвердив компромісну дозвільну систему імпорту окремих груп української агропродукції, що має на меті захистити румунських фермерів. Про це оголосив міністр сільського господарства Флорін Барбу, повідомляє Європейська правда.

Уряд 12 жовтня схвалив постанову, яка затверджує компромісну схему імпорту, узгоджену з Україною.

Імпорт пшениці, кукурудзи, соняшника і сої буде можливим на основі дозволів, які видаватиме румунське Міністерство сільського господарства: румунський бізнес повинен буде подати заявку про те, що має потребу імпортувати продукцію, а відповідна комісія у міністерстві на основі поданих документів надаватиме дозвіл на певний обсяг продукції, після чого потрібен буде також контроль якості.

"Цей механізм погоджено і з нашими фермерами, і з українською владою" , – зазначив Барбу.

У серії запитань-відповідей він допустив розширення списку продукції, на яку поширюється такий дозвільний режим.

Міністр додав, що наступного тижня відбудуться переговори з Молдовою про схожий ліцензійний механізм імпорту зернових.

Нагадаємо, 15 вересня завершилася дія тимчасового обмеження на імпорт українського зерна на рівні ЄС, яке Єврокомісія запровадила навесні під тиском країн-сусідок України.

Після цього Україна запропонувала Європейській комісії та п’ятьом країнам план експортного контролю для чотирьох груп культур – пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку – для захисту їхніх внутрішніх ринків.