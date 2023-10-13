Зеленський: РФ може повторити енергетичний терор у більших масштабах

Цієї зими російські терористи можуть знову вдатись до енергетичного терору, але вже у більшому масштабі. Про це заявив президент Володимир Зеленський у виступі перед учасниками зустрічі спільноти Joint Expeditionary Force, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як відзначив президент, цієї зими необхідно зосередитись на гібридних терористичних загрозах з боку Росії. Торік ворог робив ставку на удари по енергетичній інфраструктурі, аби знищити основу сучасного життя. Він може повторити свою тактику, але вже в більших масштабах.

"Передбачаємо, що цієї зими Росія спробує повторити свою тактику терору, тільки в більшому масштабі. Важливо зараз бути готовими до будь-яких терактів, до будь-яких дій Росії. Ми повинні витримати цю битву.

Протиповітряна оборона, а саме захист наших міст, нашої енергетичної інфраструктури та експортних коридорів у Чорному морі - ключове у перемозі в зимовій битві для України" , - заявив Володимир Зеленський.

За словами президента, російські терористи повинні почати звикати до програшів. Зокрема черговий програш енергетичного терору ворога однозначно додасть сили Україні та її союзникам.