Суд залишив екс-голову Верховного суду Князєва під вартою, але знизив заставу
Вищий антикорупційний суд залишив ще на 2 місяця під вартою колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва, до 9 грудня 2023 року, разом з тим в чергове зменшивши йому заставу ще на 10 млн грн, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє пресслужба САП.
"11 жовтня 2023 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав позицію прокурора САП та продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому голові Верховного Суду".
Повідомляється, що разом з тим, суд зменшив Князєву розмір застави з 45 млн грн до 35 млн грн.
"У разі внесення визначеного розміру застави на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов’язків", - нагадали у САП
Нагадаємо: Це вже четверте зменшення застави для Князєва. Останній раз заставу зменшували на 10 млн грн наприкінці вересня.
Передісторія:
- 15 травня 2023 року під час отримання другого траншу у 450 тисяч доларів США голову Верховного Суду і адвоката було викрито "на гарячому". Наступного ж дня Пленум Верховного суду висловив недовіру Всеволоду Князєву, він втратив посаду голови ВС.
- ЗМІ повідомляли, що Всеволод Князєв отримував гроші від людей, які діяли в інтересах олігарха Костянтина Жеваго. Пресслужба Жеваго стверджувала, що він не має стосунку до дачі хабара.
- 16 травня 2023 року НАБУ і САП повідомили голові Верховного Суду та адвокату про підозру. 3 серпня 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру власнику групи "Фінанси і кредит" Костянтину Жеваго. Розслідування стосовно адвоката виділили в окреме кримінальне провадження.
- Всеволод Князєв перебуває в СІЗО, однак Апеляційна палата ВАКС уже тричі зменшувала йому заставу: 31 травня – зі 107,3 млн грн до 75 млн грн, 5 вересня – з 75-ти до 55 мільйонів гривень, 26 вересня – з 55 млн до 45 млн гривень.
- Князєв скаржився, що через арешт всього майна та рахунків він немає коштів навіть на те, щоб оплатити у СІЗО доступ до Інтернету.