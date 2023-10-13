Суд залишив екс-голову Верховного суду Князєва під вартою, але знизив заставу

Вищий антикорупційний суд залишив ще на 2 місяця під вартою колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва, до 9 грудня 2023 року, разом з тим в чергове зменшивши йому заставу ще на 10 млн грн, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє пресслужба САП.

"11 жовтня 2023 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав позицію прокурора САП та продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому голові Верховного Суду".

Повідомляється, що разом з тим, суд зменшив Князєву розмір застави з 45 млн грн до 35 млн грн.

"У разі внесення визначеного розміру застави на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов’язків" , - нагадали у САП

Нагадаємо: Це вже четверте зменшення застави для Князєва. Останній раз заставу зменшували на 10 млн грн наприкінці вересня.

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