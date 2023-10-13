Євросоюз закликав організувати гуманітарні коридори у Сектор Гази

У Єврокомісії підтримали заклик ООН та заявили, що готові підтримати зусилля з організації гуманітарних коридорів у Сектор Гази, де склалась складна гуманітарна ситуація через блокаду з боку Ізраїлю. Про це на брифінгу у середу заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє Європейська правда.

Він наголосив, що у ЄС є занепокоєння з приводу ситуації, яка склалась у Газі через ізраїльську блокаду.

"Є занепокоєння про погіршення ситуації, гуманітарної ситуації у Газі, зокрема через брак води, їжі, медикаментів, палива та електроенергії. Тож ЄС підтримує заклик генсека ООН і готовий підтримати зусилля ООН, щоб допомогти полегшити ситуацію, включно із заохоченням створити гуманітарні коридори і доставити вкрай необхідну гуманітарну допомогу" , – сказав речник.

Він зазначив, що ЄС пожвавлює з цією метою свою взаємодію з усіма регіональними гравцями та ключовими міжнародними партнерами.

Мамер наголосив, що "захист цивільного населення є надзвичайно важливим" і має забезпечуватися "усіма сторонами і всюди".

"Цивільні повинні бути заздалегідь попереджені та оповіщені про наближення військових операцій, щоб вони могли залишити (територію), і це те, що Ізраїль зробив.

Такі попередження і очікуване переміщення великих частин населення має уникнути, як наголосили в ООН, сильних гуманітарних наслідків" , – сказав він.

Речник також наголосив, що ХАМАС не повинен зупиняти людей від того, щоб вони залишили територію, та не повинен використовувати їх як живий щит. "Це було б ще одним звірством ХАМАС, а використання цивільних як людського щита є воєнним злочином", – підкреслив Мамер.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю опублікувала звернення до жителів Гази з закликом евакуюватися на південь здаля власної безпеки і попередила, що продовжуватиме удари по терористичному угрупуванню ХАМАС.

Представники ООН в Газі повідомили, що також отримали повідомлення з закликом до евакуації упродовж 24 годин, але оскільки йдеться про необхідність переміщення приблизно 1,1 мільйона людей, то вони вважають, що це "неможливо без руйнівних гуманітарних наслідків".

Речник генсека ООН Стефан Дюжаррік заявив, що ООН "рішуче закликає скасувати будь-який подібний наказ, якщо він буде підтверджений, щоб уникнути того, що може перетворити те, що вже є трагедією, на катастрофічну ситуацію".