В Україні змінюють правила перетину держкордону: кого це стосується

Уряд вніс зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України. Було збільшено дозвільний "ліміт" для водіїв, які здійснюють міжнародні автоперевезення, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повiдомлення представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Таке рішення було ухвалено на засіданні сьогодні, 13 жовтня.

Як зазначив чиновник, нововведення схвалені "з метою забезпечення дотримання положень Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР)".

Кордон зможуть перетинати більше водіїв-перевізників

Наразі було збільшено кількість водіїв, які можуть перетинати держкордон на пасажирському та вантажному транспортному засобі ліцензіата:

для вантажних транспортних засобів збільшено з одного водія до двох,

для пасажирських - з двох водіїв до трьох.

Виїзд з України під час воєнного стану

Нагадаємо, через воєнний стан в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть законно виїхати з країни. Дозволяється виїзд тільки при таких підставах, як непридатність до військової служби, наявність трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю і так далі.

Раніше повідомлялося, що у вересні студенти вищих навчальних закладів та курсанти отримали право на виїзд за кордон для навчання. Зокрема їм дозволено проходити практичну льотну підготовку в іноземних навчальних закладах або льотних школах.