У ЗСУ розповіли, чому росіяни призупинили ракетні атаки по Україні

Російські війська взяли паузу в ракетних ударах по Україні, ймовірно, щоб накопичити ракети для якихось своїх стратегічних завдань, зокрема для атак на критичну інфраструктуру. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Ймовірно, йде якась пауза, щоб дати можливість промисловості накопичити певну кількість ракет. Це зрозуміло. Вони ж не можуть використовувати їх так інтенсивно без того, щоб випорожнювати ті запаси їхнього стратегічного "НЗ" (недоторканого запасу, - ред). Зрештою вони в "НЗ" давно залізли", - розповів Ігнат.

Тому, за його словами, імовірно, що далекобійні ракети Х-101, які можуть летіти з дальністю до 5500 км, росіяни можуть притримати для якихось своїх стратегічних завдань.

Сьогодні Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що російська армія накопичує ракети для ударів проти критично важливої інфраструктури України з настанням холодів.

Як зазначається у зведенні, літаки дальньої авіації ВПС Росії не завдавали ударів по Україні з 21 вересня протягом 21 дня.

За даними британської розвідки, такі перерви є чимось незвичайним: остання подібна перерва в ударах відбулася в період з 9 березня по 28 квітня 2023 року, тобто протягом 51 дня. У цьому випадку цілком імовірно, що Росія майже вичерпала свої запаси боєздатних ракетних боєприпасів AS-23 після зимової кампанії проти критично важливої інфраструктури України.