"Хезболла" заявила, що готова приєднатися до ХАМАС у війні проти Ізраїлю

Ліванський рух "Хезболла" заявив, що "повністю готовий" приєднатися до ХАМАС у війні проти Ізраїлю, коли прийде час, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Times of Israel із посиланням на заяву заступника керівника "Хезболли" Наїма Кассема на пропалестинському мітингу в південному передмісті Бейрута.

"Ми повністю готові, і коли прийде час діяти, ми будемо діяти".

Після цього на півночі Ізраїлю, де є кордон з Ліваном, пролунали сирени.

Times of Israel зазначає, що за останні дні на півночі країни було кілька хибних тривог через ймовірний запуск ракет з боку Лівану.

Довідково: "Хезболла" – ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація і політична партія. Визнана терористичною організацією урядами Ізраїлю, США, Канади та Бахрейну. ЄС, Велика Британія, Австралія та Нідерланди визнають терористичною Зовнішню організацію безпеки "Хезболли".