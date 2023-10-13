У Житомирі анонсували початок опалювального сезону та озвучили тарифи

Опалювальний сезон у Житомирі розпочнеться у понеділок, 16 жовтня. Місто повністю готове розпочати опалювальний сезон, повідомляє РБК-Україна.

Рішення ухвалили члени виконавчого комітету Житомирської міської ради на засіданні 13 жовтня.

Як розповів директор КП "Житомиртеплокомуненерго" Дмитро Рогожин, у місті підприємство повністю готове до початку опалювального сезону.

"Ми сьогодні розпочнемо розігрівати нашу велику котельню. А у понеділок ми повинні дати тепло у дитячі садочки, у школи. І до тих будинків, які на паралельних лініях. І в лікарні, і у перинатальний центр, як міський, так і обласний" , - сказав він.

Варто зажувати, що він заявив, що тариф на теплопостачання для населення не зміниться.

"Тариф для населення у нас залишається незмінним: 1811,36 гривень за гігакалорію. Але ми повинні для формування різниці в тарифах показати, яку ж вартість буде мати тариф для населення. У нас був застосований діючий, але не застосований тариф 2037 гривень за гігакалорію для населення, на даний час 2122 гривень за гігакалорію" , - сказав Рогожин.

Опалювальний сезон

Стандартна дата початок опалювального сезону в Україні - 15 жовтня. Однак рішення про початок подачі тепла до будинків приймає місцева влада залежно від середньої температури повітря - 8 градусів протягом трьох днів з урахуванням прогнозу.

За прогнозом Укргідрометцентру, значне похолодання в Україні очікується наступного тижня.