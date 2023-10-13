Зеленський прибув до Одеси та провів нараду з військовими і владою області
Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 13 жовтня прибув до Одеси, де провів нараду з військовим, правоохоронцями, місцевою владою, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Зеленський у Facebook.
"Одеса. Провів нараду з військовим керівництвом, очільниками правоохоронних органів та обласною владою щодо ситуації в місті та області. У центрі уваги – підготовка до зими, захист наших людей, інфраструктури та енергетики від російського терору".
За його словами, докладно обговорювались підготовка до опалювального сезону, захист обʼєктів енергетики, наслідки російських обстрілів портової інфраструктури, потреби системи ППО.
"Працюємо як удома, в Україні, так і з партнерами, щоб дати більше захисту державі та людям", - зазначив президент.