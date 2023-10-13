Німеччина передала чергову партію військової допомоги Україні

Уряд Німеччини у п’ятницю відзвітував про чергову партію військової допомоги, яку передав Україні, повідомляє Європейська правда.

Згідно з опублікованою на сайті німецького уряду інформацією, Україна за останні дні отримала чотири гусеничні всюдиходи підвищеної прохідності Bandvagn 206 (загалом 46).

Також у переліку – чотири автомобілі для охорони кордону (загалом 211), два великовантажні напівпричепи 8x8 HX81 й два напівпричепи (усього 62 й 57 відповідно).

Крім того, Німеччина передала Україні додаткові 82 термінали супутникового зв'язку (загалом 198), 50 систем виявлення дронів (загалом 163) й 100 тисяч аптечок і майже 27,8 тисячі рюкзаків.

Міністерство оборони Німеччини раніше цього тижня оголосило про "зимовий пакет" військової допомоги Києву на загальну суму близько 1 мільярда євро.

Новий пакет німецької допомоги передусім містить засоби протиповітряної оборони, зокрема додаткову систему Patriot та IRIS-T, про які раніше повідомлялось.

Німеччина є найбільшим у Європі донором військової допомоги Україні та другим у світі після Сполучених Штатів.