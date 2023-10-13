НАЗК виключило світового виробника діамантів з переліку спонсорів війни

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виключило одну з найбільших у світі компаній з виробництва та експорту діамантів, індійську Shree Ramkrishna Exports (SRK) з переліку міжнародних спонсорів війни, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

В Агентстві пояснили, що компанія вийшла з офіційною заявою, де зазначила, що буде дотримуватись міжнародних зобов'язань та не співпрацюватиме з російськими підсанкційними суб’єктами.

Також у компанії заявили про свою підтримку нинішнім і майбутнім ініціативам країн G7 щодо обмежень поводження з російськими алмазами, та утримання від закупівель російських алмазів.

"Індія є одним з основних покупців алмазів, насамперед дрібної алмазної сировини, з росії, і найбільшим у світі центром виробництва діамантів. Таке рішення компанії має напряму вплинути на спроможність Росії вести війну проти нашої держави та її вплив у світі" , - заявили в НАЗК.

Нагадаємо:

У вересні Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни одну з найбільших у світі компаній з виробництва та експорту діамантів Shree Ramkrishna Exports (SRK).

У НАЗК тоді заявили, що індійська компанія продовжує співпрацювати з агресором, закуповуючи алмази в Росії, попри санкції введені проти РФ у цій сфері. У 2023 році компанія втричі збільшила закупівлю алмазів в РФ, порівняно з 2021 роком.