В Україні створять медичний департамент Міноборони: Умєров підписав наказ

Міністр оборони України Рустем Умєров підписав наказ про створення медичного департаменту Міноборони України, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова в ефірi телемарафону.

За словами заступниці міністра, це дозволить відомству почати здійснювати регуляторну функцію і провести стандартизацію турнікетів та бойових аптечок українських воїнів.

"Разом з тим ми опрацьовуємо із західними партнерами можливість швидкого рішення щодо підтвердження якості турнікетів, які виробляються в Україні, тими інституціями, які забезпечують дотримання якості в США" , - сказала Калмикова.

Вона пояснила, що наразі в Збройних силах України є затверджений перелік складових бойової аптечки, проте немає процедури та технічних засобів для того, щоб визначати їх якість.

Після впровадження стандартизації, аптечки та турнікети, які надійшли у військові частини від держави, будуть перевірені. Аптечки, які не відповідають стандартам, вилучать та замінять на якісні.

Електронний реєстр військовозобов'язаних

Нещодавно міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що сенс Е-реєстру військовозобов'язаних - у повній цифровізації процесів, щоб перевести всю інформацію до digital: від електронного квитка до документів військово-лікарських комісій.

Раніше повiдомлялось, що електронний реєстр призовників і військовозобов'язаних має з'явитися найближчим часом, і в жовтні очікуються фінальні кроки щодо його запуску.