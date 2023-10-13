У Дніпрі затримали директора заводу: продавав РФ обладнання для військових баз

СБУ та Офіс генпрокурори заявили про затриманння директора дніпропетровського заводу з виготовлення арматурної продукції, який продавав росіянам стратегічно важливі комплектуючі для систем водопостачання критичної та військової інфраструктури, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляють пресслужби СБУ та ОГП.

"Учасники оборудки приховано переправляли до країни-агресора оптові партії трубопровідної арматури (дискових затворів) для регулювання потоку рідин в інженерних мережах.

Передусім ця продукція була необхідна російським замовникам для облаштування військових баз та пунктів тимчасової дислокації окупаційних угруповань на території РФ та у тимчасово захоплених регіонах України", - йдеться у повідомленні.

Як додали в СБУ, протягом 2022 року ділки незаконно експортували до Росії декілька партій арматурних комплектуючих на більш ніж 2 млн грн.

"До організації незаконної діяльності причетний директор спеціалізованого підприємства у Дніпрі та його підлеглий.

Після початку повномасштабного вторгнення вони дистанційно вийшли на зв'язок зі своїми замовниками з РФ і спільно розробили механізм нелегального експорту до Росії санкційної продукції", - розповіли в СБУ.

Для реалізації оборудки фігуранти залучили декілька підконтрольних компаній на Середньому Сході, які закуповували товар дніпропетровського заводу нібито для власних потреб, а після одержання українського обладнання одразу переправляли його до РФ.

Під час обшуків на виробництві та у помешканнях фігурантів виявили комп’ютери, мобільні телефони, бухгалтерські документи та чорнові записи.

Як додали в Офісі генпрокурора, директору підприємства та його спільниці повідомили про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Серед основних товарів, які постачались до РФ, були комплекти дискових затворів "Ду1200", які використовувались під час будівництва, у тому числі об’єктів гідроенергетики в РФ, додали в ОГП.

Наразі підозрюваним обрали запобіжний захід - тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років з конфіскацією майна.