Путін прокоментував повідомлення про причетність РФ до диверсії на Balticconnector

Президент Росії Владімір Путін у п’ятницю уперше прокоментував повідомлення про ймовірну причетність РФ до диверсії на газопроводі Balticconnector, який сполучає Фінляндію та Естонію через Балтійське море, повідомляє Європейська правда.

Заява Путіна пролунала на полях саміту Співдружності незалежних держав у столиці Киргизстану Бішкеку.

На питання про причетність РФ до розгерметизації Balticconnector російський президент відповів:

"Нісенітниця" (в оригіналі –"Чушь собачья") й заявив, що, "чесно кажучи, навіть не знав про існування цього трубопроводу".

"Тому там могли що завгодно… Там, технологічна там… Могли зачепити гаком там, я не знаю, тими… Міг бути землетрус, буває рідко, але буває. Якийсь зсув там… Я не знаю, хай розслідують. Нас же нікуди не підпускають, до жодних розслідувань", – спробував пояснити Путін.

Він додав, що президент Фінляндії Саулі Нііністьо, який заявив про ймовірне "зовнішнє втручання" в роботу Balticconnector, "не може не розуміти, що ці заяви скеровані тільки на одне: прикрити теракт, здійснений Заходом щодо "Північних потоків".

Нагадаємо, увечері 10 жовтня фінська та естонська сторони вийшли з офіційними заявами з приводу того, що на цей час відомо про пошкодження газогону Balticconnector та кабелю передачі даних, які сполучають країни через Фінську затоку.

Служба розвідки Фінляндії в четвер заявила, що не виключає можливої причетності "державного суб’єкта" до пошкодження газопроводу Balticconnector у Балтійському морі і підводного телекомунікаційного кабелю. Фінська поліція також допустила, що пошкодження було спричинене "механічною силою", а не вибухом.