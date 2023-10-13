Генштаб: Українські військові збили російський штурмовик Су-25
Авіація Сил оборони України 13 жовтня знищили російський штурмовик Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", повідомляє Українська правда.
Про це говорить вечірнє зведення Генштабу ЗСУ.
"Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та мосту противника. Також нашими захисниками було знищено російський штурмовик Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".
Підрозділи ракетних військ нанесли ураження по пункту управління, району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та станції РЕБ противника.