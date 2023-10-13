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Генштаб: Українські військові збили російський штурмовик Су-25

Генштаб: Українські військові збили російський штурмовик Су-25
Фото: Fedor Leukhin. _VO_8179

Авіація Сил оборони України 13 жовтня знищили російський штурмовик Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє зведення Генштабу ЗСУ.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та мосту противника. Також нашими захисниками було знищено російський штурмовик Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ нанесли ураження по пункту управління, району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та станції РЕБ противника.

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