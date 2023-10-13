CNN: У США вважають, що Ізраїль проігнорував сигнали підготовки ХАМАС до нападу

Американські посадовці й законодавці загалом схиляються до думки, що нездатність Ізраїлю передбачити напад угруповання ХАМАС із боку сектора Гази стала наслідком зменшення пильності, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомив американський телеканал CNN на основі спілкування з "десятками" нинішніх і колишніх співробітників розвідки, військових і членів Конгресу.

Американська сторона вважає, що ХАМАС, імовірно, приховував планування свого нападу за допомогою "старомодних контррозвідувальних заходів", як-то проведення особистих зустрічей і відмова від цифрових засобів зв'язку, сигнали яких можна відслідковувати.

Але у США також вважають, що Ізраїль приспав власну пильність стосовно загрози з боку ХАМАС і не розпізнав ключові ознаки того, що угруповання планує широкомасштабну операцію, йдеться в матеріалі CNN.

"Було багато ознак того, що ХАМАС змінив свою позицію в цілому і в публічних заявах, і в позиціях, і в цілому став більше схилятися до насильства і нападів", – повідомило телеканалу джерело, знайоме з американськими розвідданими.

Також підозрілим було усунення ХАМАС від сутичок між іншими пропалестинськими угрупованнями й Ізраїлем в останні місяці. Крім того, угруповання, ймовірно, не розраховувало на настільки успішний наступ, додає співрозмовник CNN.

Водночас і Білий дім в останні місяці – принаймні публічно – не висловлював стурбованості щодо активності ХАМАС у секторі Гази й не бачив ознак підготовки угруповання до нападу.

У п'ятницю міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Тель-Авіва, де зустрівся зі своїм ізраїльським колегою та прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу.