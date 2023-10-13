Франція переходить у режим підвищеної терористичної загрози

Франція у зв’язку з терактом у школі, що стався в п'ятницю, переходить у режим підвищеної терористичної загрози, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Le Figaro.

Повернувшись із містечка Аррас на півночі країни, де стався ісламістський напад з убивством вчителя, президент Емманюель Макрон зібрав засідання щодо національної безпеки.

Після того оголосили, що прем’єрка Елізабет Борн вирішила запровадити режим підвищеної терористичної загрози. Рівень "urgence attentat" ("нагальна терористична загроза") може запроваджуватися одразу після теракту або ж якщо є дані про початок дій певної терористичної групи.

Також повідомляють, що з моменту теракту в Аррасі затримали вже вісьмох осіб. Нападника допитують.

Під час поїздки в Аррас Макрон заявив, що силовики встигли зірвати спробу теракту "в іншому регіоні", не уточнивши, чи йдеться про департамент Івлін, де затримали підозрілого чоловіка, чи інший випадок.

Нагадаємо, 13 жовтня 20-річний ісламіст родом з Чечні вбив учителя літератури й поранив ножем ще двох людей у ліцеї в місті Аррас на півночі Франції. Згодом з’ясувалося, що його брат вже відбуває покарання за планування терактів, а сам хлопець перебував під наглядом поліції – що, втім, не дозволило дізнатися про його наміри.

У кількох містах країни планують демонстрації солідарності з постраждалими вчителями.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії та Євроради у п’ятницю разом вирушили до Ізраїлю, де відвідали у тому числі селище, в якому терористи ХАМАС вбили понад сотню людей.