ОВА: Російська армія 22 рази обстріляла прикордоння Сумщини, було 237 вибухів
Російська армія за добу 13 жовтня 22 рази обстріляла прикордоння Сумщини, зафіксували 237 вибухів, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Сумська ОВА.
Обстріли були в Юнаківській, Глухівській, Великописарівській, Есманській, Білопільській, Краснопільській, Путивльській та Середино-Будській громадах.
Дослівно:
- Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (2 вибухи).
- Глухівська громада: здійснено обстріл з ствольної артилерії (5 вибухів).
- Краснопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (20 вибухів) та обстріли з артилерії (9 вибухів).
- Середино-Будська громада: був обстріл з гранатомету АГС (100 вибухів).
- Есманська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади. Також зафіксовано артобстріл (5 вибухів).
- Білопільська громада: здійснено обстріли зі ствольної артилерії (9 вибухів) та міномету (5 вибухів).
- Великописарівська громада: ворог здійснив авіаційний обстріл з гелікоптера НАР (8 вибухів) та мінометні обстріли (35 вибухів) та обстріл з гранатомету АГС (15 вибухів) та СПГ (6 вибухів).
- Путивльська громада: зафіксовано обстріл з мінометів (8 вибухів).