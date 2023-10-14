Аварія на газогоні Balticconnector: біля місця прориву знаходилось російське судно

Російське судно SVG Flot перебувало поблизу місця прориву газопроводу Balticconnector з вечора п'ятниці до вечора неділі. При цьому, там знаходилось ще чотири-п'ять інших кораблів, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив командувач Центру оборонної розвідки Естонії полковник Антс Ківіселг, передає ERR.

Зазначається, що пересування суден помітила компанія Marine Traffic. Ківіселг повідомив, що розвідувальний центр сил оборони стежить за пересуванням кораблів у Балтійському морі спільно з ВМС.

"У нас є власний список небезпечних для нас суден, переміщення яких ми відстежуємо. І ми можемо сказати, що судна, які рухаються в Балтійському морі, не залишаються нами непоміченим" , - сказав Ківіселг.

Тим не менш, він заявив, що не може коментувати рух і місцезнаходження суден, про які йдеться.

"Розслідування триває. Але в той же час місцезнаходження цих кораблів також можна взяти з відкритих джерел. Кожна людина може перевірити це сама" , - сказав Ківіселг.

Порив на газопроводі Balticconnector

Газопровід Balticconnector та телекомунікаційний кабель, що з'єднують Фінляндію та Естонію у Балтійському морі, були пошкоджені в ніч проти 8 жовтня. За словами командувача ВМС Естонії Юрі Саска, трубопровід, який для захисту був залитий бетоном, виглядає так, ніби "хтось розірвав його збоку".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв рішучу відповідь Альянс , якщо диверсія на газопроводі підтвердиться.

Фінляндія, яка проводить власне розслідування ситуації, допустила, що за аварією стоїть "якась держава".