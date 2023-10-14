CNN: США готують морську піхоту до можливого розгортання в Ізраїлі

США готують підрозділ морської піхоти швидкого реагування для можливого розгортання в Ізраїлі, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє CNN з посиланнм на американських чиновників.

26-й експедиційний підрозділ морської піхоти, сили швидкого реагування, що здатні проводити спеціальні операції, готуються на випадок, якщо йому буде наказано наблизитися до Ізраїлю, щоб зміцнити там позицію американських сил.

Підрозділ, який зараз перебуває на борту десантного корабля USS Bataan, складається з понад 2000 морських піхотинців і моряків і буде здатний підтримувати масштабну евакуацію. Серед основних завдань морської експедиційної групи є операції з евакуації та гуманітарна допомога.

Такого наказу підрозділу ще не давали, повідомили чиновники. Але останніми днями офіційні особи з питань оборони неодноразово заявляли, що Пентагон зможе швидко надіслати додаткові сили та засоби в регіон, якщо це буде необхідно, оскільки Ізраїль продовжує воювати проти терористичного угруповання ХАМАС.

Раніше цього тижня США розгорнули ударну групу авіаносців "Форд" у східному Середземномор'ї як демонстрацію стримування будь-яких груп або країн, у яких може виникнути спокуса вступити в конфлікт.

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