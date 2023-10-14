WP: Ізраїль вдарив по палестинцях під час евакуації з Сектора Гази

Відео, перевірене фахівцями видання The Washington Post, показує наслідки смертоносного удару вздовж головної магістралі Сектора Гази в п’ятницю. Від ізраїльської атаки загинули десятки та були поранені понад 200 людей, які тікали з півночі Сектора Гази, повідомило Міністерство охорони здоров’я Палестини в Секторі Гази, повідомляє Українська правда.

Про це пише The Washington Post.

На відео, знятому вздовж дороги Салах Аль-Дін, видно тіла, у тому числі кількох маленьких дітей, розкидані вздовж дороги. Від охоплених вогнем автомобілів здіймається чорний дим. Серед особистих речей на автомобільних причепах видно велосипед.

Геолокація відео була проведена OSINT-експертами Крісом Осіком і Габором Фрізеном і підтверджена The Washington Post.

Нагадаємо, пізно ввечері в четвер Ізраїль наказав евакуювати 1,1 мільйона жителів північної Гази протягом 24 годин, повідомили в ООН. У п’ятницю ізраїльські військові розкидали над містом Газа листівки, в яких закликали жителів "негайно евакуюватися з дому та йти на південь".

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