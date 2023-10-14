Генштаб: Російські окупанти за добу втратили ще 970 своїх вояків
Російські окупаційні війська за добу на 13-14 жовтня втратили ще 970 своїх вояків, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 286890 (+970) осіб,
- танків ‒ 4940 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 9337 (+24) од,
- артилерійських систем – 6833 (+26) од,
- РСЗВ – 811 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 547 (+1) од,
- літаків – 317 (+1) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5265 (+1),
- крилаті ракети ‒ 1531 (+0),
- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9225 (+22) од,
- спеціальна техніка ‒ 971 (+4).
Дані уточнюються.