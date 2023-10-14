РосЗМІ: Російські Сочі атакували безпілотники, місцями зникло світло

В пляжному районі Сочі Російської Федерації пролунали вибухи. Місцями в окрузі вимкнулось світло, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє російське інтернет-видання Mash.

Як стверджує Міністерство оборони Росії, нібито, близько о 07:10 російські терористи збили два безпілотних літальних апарати над акваторією Чорного моря поблизу узбережжя Краснодарського краю.

Згідно з даними очевидців, протиповітряна оборона спрацювала в небі над Адлером. Нібито пролунало до 5-6 вибухів, а в деяких будинках в окрузі вимкнулося світло.

Українські військове керівництво чи інші офіційні особи наразі жодним чином не коментували дану ситуацію.

Вибухи на території РФ

Останнім часом на території Росії почастішала кількість вибухів та пожеж. Часто їх пов'язують з атаками невідомих ударних безпілотників.

Наприклад, нещодавно БпЛА нібито атакував військову частину у Карачеві Брянської області. Зокрема у той самий день вибухи ще було чутно в Бєлгородській області. Тоді ж російські терористи заявили про роботу ППО.