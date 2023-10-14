ЗСУ: Росіяни активізували наступи на Лимано-Куп’янському напрямку

Російські війська активізували свої наступи на Лимано-Куп’янському напрямку, лише за минулу добу 25 разів намагалися прорвати оборону Збройних сил, повідомляє Українська правда.

Про це заявив керівник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"Там противник інтенсифікував наступальні дії.

Для прориву нашої оборони використовує різні сили й засоби, це й танки, і артилерія, також застосовує свою армійську та тактичну авіацію та інші види озброєння."

За минулу добу противник завдав 611 ударів з артилерії та мінометів, ще 13 разів застосовував авіацію.

Окупанти 25 разів спробували йти уперед лише за добу 13 жовтня.

На цьому напрямку Збройні сили знищили 206 загарбників, уточнив Євлаш, а також 15 одиниць техніки.