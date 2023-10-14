Франція розгортає 7000 військових після смертельної атаки на школу

Франція мобілізує до 7000 солдатів для посилення безпеки по всій країні після того, як чеченець з ножем напав на школу в місті Аррас, убивши вчителя та поранивши ще двох людей, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє AP.

Президент Емманюель Макрон наказав залучити до 7000 солдатів до вечора понеділка до подальшого розпорядження.

У суботу вранці біля школи, де стався напад, стояла поліція. Заняття були скасовані, але школа знову відкрилася для тих, хто хотів зібратися разом або знайти підтримку.

Точний мотив нападника залишається незрозумілим, і, як повідомляється, він відмовляється говорити зі слідством.

Також напередодні стало відомо, що у зв’язку з терактом у школі, що стався в п'ятницю, Франція переходить у режим підвищеної терористичної загрози.

Нагадаємо, 13 жовтня 20-річний ісламіст родом з Чечні вбив учителя літератури й поранив ножем ще двох людей у ліцеї в місті Аррас на півночі Франції. Згодом з’ясувалося, що його брат вже відбуває покарання за планування терактів, а сам хлопець перебував під наглядом поліції – що, втім, не дозволило дізнатися про його наміри.

У кількох містах країни планують демонстрації солідарності з постраждалими вчителями.