Україна отримала майже 33 млрд доларів від країн G7 від початку великої війни - Марченко

Від початку великої війни країн G7 спрямували до держбюджету майже 33 млрд доларів, що є більш ніж половина всього зовнішнього фінансування за цей період, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з міністрами фінансів країн G7.

"Від 24 лютого 2022 року G7 спрямували до державного бюджету майже 33 млрд доларів. Більше половини всього зовнішнього фінансування за цей період" , – зазначив Марченко.

За словами міністра фінансів, пільгове фінансування та гранти від країн G7 стали ключовими у забезпеченні збалансованості держбюджету та фінансуванні критично важливих видатків.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Мінфін залучив до держбюджету 64,9 млрд дол зовнішнього фінансування. Найбільші донори — ЄС, США, МВФ, Канада, Японія, Світовий банк, Велика Британія та Німеччина.

Крім того, під час обговорення бюджетних потреб України у 2024 році міністр наголосив на значній потребі у залученні зовнішнього фінансування, аби забезпечити видатки у соціальній сфері та на гуманітарну допомогу. Дефіцит прогнозується у розмірі 42,9 млрд дол.

Нагадаємо:﻿:

Україна 22 вересня отримала восьмий транш у розмірі 1,5 млрд євро у рамках масштабної макрофінансової допомоги цьогорічної від ЄС.