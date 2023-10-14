До портів Великої Одеси йде черговий караван, у складі трьох суден, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.

Серед суден, які прямують до портів Великої Одеси, є дедвейт MAX EMPEROR – 91,8 тис тонн, (портом призначення вказаний Чорноморськ), дедвейт GLORIA G – 74,4 тис тонн і дедвейт JOLANDA – 180,6 тис тонн.

У ЦТС припускають, що JOLANDA йде під завантаження рудою.

Також додається, що вже 29 суден, що скористалися тимчасовим коридором, оголошеним Україною, на вхід до чорноморських портів. На вихід цей показник наразі складає - 21.

Нагадаємо:

З моменту виходу із "зернової угоди" РФ здійснила 17 масованих атак, що призвело до зниження на 40% експортного потенціалу портів.